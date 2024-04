Tennis : L'arbitrage vidéo bientôt en place, les joueurs en ont marre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison sur terre battue démarre et avec elle c'est aussi le retour des juges de ligne sur une surface où les arbitres ont un peu plus la main puisque les marques de la balle font office de preuves. Malheureusement, l'arbitrage électronique a pris place partout ailleurs et certains observateurs constatent une légère baisse de niveau chez les grands arbitres du circuit. Cette semaine, les erreurs ont fait beaucoup parler puisqu'une a été le théâtre d'un scénario incroyable dans l'une des demi-finales de samedi. Il faut patienter encore quelques mois pour voir l'arbitrage électronique installé partout.

En dehors du spectacle offert par les joueurs sur une surface qui laisse plus de place aux longs échanges et aux coups extraordinaires, il y a un secteur du jeu qui suscite énormément de réactions ces derniers jours : l'arbitrage. Sur terre battue, depuis toujours, on utilise les juges de ligne et les marques pour arbitrer et les tournois n'ont pas encore suivi l'exemple de ceux qui sont organisés sur dur ou sur gazon le reste de l'année. En 2025 en revanche, l'ATP adoptera cet arbitrage électronique partout.

Sinner plombé par une erreur

Bousculé par Stéfanos Tsitsipas lors de la première demi-finale samedi, Jannik Sinner semblait avoir le match en main alors que le Grec commence à baisser la garde au début du troisième set. Prenant rapidement un break d'avance, l'Italien avait même l'occasion d'en avoir un deuxième après une double faute évidente de son adversaire. Sauf que la balle n'a été annoncée par personne et il n'a pas arrêté le point pour revoir la marque. Après le point, il s'est rendu compte qu'il aurait dû gagner le jeu. A 3-1, son avance aurait progressé à 4-1 avec un double break. Au lieu de ça, Tsitsipas est évidemment revenu à 3-2 et a ensuite pu profiter d'une baisse physique de l'Italien pour revenir et gagner.

Un niveau en baisse ?

Si l'on constate les nombreuses erreurs d'arbitrage à Monte-Carlo, on peut voir que le niveau a sûrement baissé parce qu'en dehors de la terre battue, les arbitres de chaise sont moins souvent réquisitionnés pour juger si une balle est bonne ou pas puisqu'une voix automatique le fait à leur place. Cette semaine a donc été marquée par les petites erreurs qui ont parfois énervé passablement les joueurs. Dans le cas Sinner en revanche, l'Italien a su faire preuve d'une grande classe. « Tout le monde peut faire des erreurs, moi aussi j'en fais. Mais c'est difficile à accepter. C'est dur à avaler, même, parce que, à un moment, je jouais vraiment un très bon tennis et, tactiquement, tout allait dans mon sens. Après ce jeu, j'ai eu des crampes et c'est très probablement une conséquence de ce qui s'est passé, parce que ça touche aussi le cerveau, les nerfs » dit celui qui a perdu un deuxième match en 2024.

Des craquages logiques

Outre cette petite baisse de régime de Jannik Sinner qui a forcément été touché par cette erreur d'arbitrage, d'autres joueurs plus colériques auraient pu littéralement péter un câble. Dans ce tournoi, Daniil Medvedev et Holger Rune par exemple ont montré leurs émotions, parfois pour des raisons différentes. Le Russe a même pris un point de pénalité et certains observateurs jugent le manque de discernement des arbitres, comme lorsque le Danois a fait un petit geste au public trop bruyant, lui valant également des réprimandes. On pourrait en voir d'autres d'ici la fin de la saison sur terre battue...