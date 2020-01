Omnisport

Boxe : Tyson Fury évoque une arrivée à l’UFC !

Publié le 22 janvier 2020 à 13h35 par B.C.

Ces derniers mois, Tyson Fury a ouvert la porte à une arrivée à l’UFC. Alors qu’il retrouvera Deontay Wilder le 22 février prochain, l’Anglais est revenu sur cette possibilité.

Après s’être essayé au catch, Tyson Fury va-t-il se lancer en MMA ? Alors qu’il retrouvera Deontay Wilder le 22 février prochain, le Gypsy King a récemment fait part de son envie de s’essayer aux arts martiaux mixtes et pourrait ainsi s’entraîner avec Conor McGregor. Un intérêt confirmé par la suite par Dana White, patron de l’UFC. Interrogé sur une éventuelle arrivée qui créerait l’événement, Tyson Fury avoue qu’il est prêt à sortir de sa zone de confort, mais il a ses conditions.

«Je vais rencontrer Dana White, et voir si le combat a un sens»