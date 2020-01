Omnisport

Boxe : Joshua croit en les chances de Fury face à Wilder !

Publié le 28 janvier 2020 à 19h35 par A.C.

Anthony Joshua est persuadé que Tyson Fury peut battre Deontay Wilder le 22 février prochain, à Las Vegas.

Tout le monde s’attend à un combat explosif le 22 février prochain entre Deontay Wilder et Tyson Fury, après le match nul de décembre 2018. La ceinture de champion du monde WBC des poids lourds est en jeu et les deux boxeurs semblent déterminés à en découdre. Le vainqueur aura d’ailleurs la chance de défier Anthony Joshua, pour la réunification des ceintures.

« Je crois que Fury va gagner »