Omnisport

Boxe : Anthony Joshua garde le flou pour son prochain combat

Publié le 25 janvier 2020 à 15h35 par A.C.

Anthony Joshua a emboité le pas de son promoteur Eddie Hearn, qui a annoncé une très grosse affiche à venir pour le Britannique.

Plus de doute, le vainqueur du combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury sera défié par Anthony Joshua, qui vise une réunification des ceintures. C’est Eddie Hearn qui l’a annoncé, expliquant d’ailleurs avoir déjà une grosse offre de la part de l’Arabie Saoudite, afin d’organiser ce combat. « On doit faire tout notre possible pour que ça marche. Actuellement, Joshua veut un combat contre le vainqueur de Wilder-Fury » a déclaré le promoteur de Joshua. « Nous avons d’ailleurs une très grosse offre pour organiser ce combat, avec un partenariat avec l’Arabie Saoudite ».

« Combattre Wilder ou Fury en Arabie Saoudite ? Je ne peux pas encore parler de ça »