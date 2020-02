Omnisport

Boxe : Le clan Joshua met la pression sur Fury et Wilder !

Publié le 3 février 2020 à 19h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a dévoilé les plans du Britannique pour cette année 2020.

Va-t-on enfin voir Anthony Joshua affronter Deontay Wilder ou Tyson Fury en 2020 ? Rien n’est moins sûr. Les deux poids lourds vont en effet s’affronter le 22 février prochain à Las Vegas et le vainqueur pourrait défier AJ pour la réunification des ceintures. Pourtant, le Britannique va être obligé d’affronter ses challengers ! Pour la ceinture IBF, il s’agit de Kubrat Pulev et pour la ceinture WBO ce sera Oleksandr Usyk.

« Fury et Joshua ? La pression sera telle qu’ils n’auront pas le choix ».