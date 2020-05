Omnisport

Boxe : Holyfield annonce des négociations avec Tyson !

Publié le 18 mai 2020 à 22h35 par A.C.

Evander Holyfield, ancien champion du monde désormais âgé de 57 ans, a confié que son entourage discute actuellement avec celui de Mike Tyson.

C’est la grosse rumeur du moment. A 53 ans et absent des rings depuis 2005, Mike Tyson va se remettre à la boxe, pour des exhibitions ponctuelles. L’ancien champion du monde s’est d’ailleurs montré plusieurs fois à l’entrainement, sur les réseaux sociaux, affichant des capacités physiques impressionnantes pour un homme de son âge. Mais qui va-t-il affronter ? Rien de moins qu’Evander Holyfield, lui aussi champion du monde, à qui Tyson avait arraché un bout d’oreille en 1997.

« Tyson ? Son camp a parlé au mien »