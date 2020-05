Omnisport

Boxe : Myke Tyson pourrait combattre un ancien champion du monde !

Publié le 19 mai 2020 à 11h35 par Th.B.

Après deux combats à la fin des années 1990 remportés par Evander Holyfield, Mike Tyson et The Real Deal pourraient remonter sur le ring, mais pas sous n’importe quelles conditions.

Voici l’une des grandes rivalités de la boxe des années 90 : Mike « Iron Mike » Tyson et Evander « The Real Deal » Holyfield. Le 9 novembre 1996 et le 28 juin 1997, Mike Tyson et Evander Holyfield se sont affrontés à deux reprises, cependant, les deux combats ont tourné en la faveur de Holyfield. Ces confrontations restent dans les mémoires et un épisode en particulier ressort encore aujourd’hui, à savoir celui de la morsure de Mike Tyson sur l’oreille gauche de Holyfield qui a entraîné l'arrêt du combat de 1997. Amis de longue date, Iron Mike et The Real Deal pourraient se retrouver sur le ring pour un match d’exhibition comme Evander Holyfield l’a suggéré ces dernières heures.

« Personne ne peut prendre de décision, ni gagner, ni perdre, ni faire de KO. Une exhibition »