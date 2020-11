Omnisport

Boxe : Le clan Tyson Fury répond au craquage de Deontay Wilder !

Publié le 3 novembre 2020 à 20h35 par B.C.

Après les accusations de Deontay Wilder concernant Tyson Fury, Frank Warren, co-promoteur britannique du Gypsy King, a réagi à la sortie cinglante de l'Américain.

Corrigé par Tyson Fury en février lors de leur deuxième combat, Deontay Wilder n'a pas digéré sa défaite. Dans une vidéo publiée sur Instagram , The Bronze Bomber s'en est pris au champion WBC des poids lourds, lui reprochant l'incertitude planant au-dessus de leur troisième confrontation initialement programmée en fin d'année. Mais Deontay Wilder ne s'est pas arrêté là en s'attaquant de nouveau à Tyson Fury dans un entretien accordé à talkSPORT ce lundi. « Mon entraineur l’a sauvé, seulement parce qu’il faisait partie de cette merde ! L’arbitre aussi l'a sauvé, parce qu’il faisait partie de cette merde ! Tous les gens autour l'ont sauvé, parce qu’ils faisaient partie de cette merde. Je leur en veux, je leur en veux à mort. Quand je les aurais, parce que je les aurai un jour, Fury ferait mieux d’organiser son enterrement ! », a lâché Wilder, accusant par la même occasion son adversaire de triche : « J'ai bu de l'eau, essayant de rester hydraté, et je commence à me sentir bizarre. Mon eau a été dopée comme si je prenais un relaxant musculaire ou quelque chose du genre. » Une sortie qui a fait réagir Frank Warren.

« C'est juste des conneries »