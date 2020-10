Omnisport

Boxe : Deontay Wilder dézingue Tyson Fury pour leur combat !

Publié le 31 octobre 2020 à 22h35 par Th.B.

Alors qu’un troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder devait avoir lieu, The Gypsy King pourrait plutôt se mesurer à Carlos Takam. L’occasion pour The Bronze Bomber de remettre les pendules à l’heure.

Après deux combats aux États-Unis au cours desquels Tyson Fury n’a jamais perdu et s’est même adjugé la ceinture WBC des poids lourds en février dernier en sept rounds, The Gypsy King devrait combattre Deontay Wilder pour une troisième fois. Cependant, ce combat pourrait ne pas avoir lieu et le Britannique explorerait plusieurs pistes pour son prochain challenge. La dernière rumeur mènerait à une confrontation entre Fury et Carlos Takam. Mais pour Deontay Wilder, le prochain adversaire du boxeur anglais n’est personne d’autre que lui-même.

« Il est temps pour toi d'être un homme et d'honorer ton accord »