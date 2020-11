Omnisport

Boxe : Hammer donne rendez-vous à Tony Yoka !

Publié le 6 novembre 2020 à 20h35 par A.C.

Christian Hammer, prochain adversaire de Tony Yoka, semble avoir hâte d’en découdre avec le Français.

Tony Yoka sera de retour sur un ring, avant la fin de l’année 2020. Après son éclatante victoire sur Johann Duhaupas, le champion olympique semble vouloir passer à la vitesse supérieure et donc accélérer sa carrière. Certains observateurs sont en effet persuadés qu’il a perdu beaucoup trop de temps et le COVID-19 n’a forcément pas arranger les choses. Yoka va donc affronter Christian Hammer le 27 novembre prochain, dans une Paris La Defense Arena video pour cause de confinement.

« Une victoire contre Yoka, en France, serait un signal fort »