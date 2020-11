Omnisport

Boxe : L’improbable justification de Wilder pour sa défaite face à Fury !

Publié le 4 novembre 2020 à 16h35 par Th.B.

Ayant perdu sa ceinture WBC en février dernier face à Tyson Fury, Deontay Wilder assure que l’imposant costume qu’il portait en entrant sur le ring n’est pas l’unique raison de sa défaite.

C’était le 22 février dernier. À Las Vegas, Deontay Wilder affrontait Tyson Fury pour la deuxième fois suite au match nul prononcé à l’issue de leur première confrontation. En plein Black History Month, Wilder débarquait sur le ring avec un costume tout aussi impressionnant qu’encombrant. Défait par Tyson Fury en sept rounds après que son entraîneur ait jeté l’éponge, Wilder a perdu sa ceinture de champion du monde des poids lourds WBC au profit du Gypsy King . Et The Bronze Bomber a divulgué la raison incroyable de cet échec selon lui.

« Mon eau a été trafiquée comme si je prenais un relaxant musculaire ou quelque chose du genre »