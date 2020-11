Omnisport

Boxe : L'incroyable craquage de Wilder face à Fury !

Publié le 2 novembre 2020 à 22h35 par A.C.

Deontay Wilder ne semble pas du tout content d’avoir été zappé par Tyson Fury, alors qu’un troisième combat devait avoir lieu.

Pour Tyson Fury et son entourage c’est clair : Il n’y aura pas de troisième combat face à Deontay Wilder. Pressé par la WBC et avec les chamboulements de ces derniers mois, le Britannique a dû faire un choix et ne combattra donc par l’Américain. Il va toutefois bien combattre avant la fin de l’année et ce sera le 5 décembre prochain, à Londres, fac à l’Allemand Agit Kabayel. Mais ça, Wilder ne le digère pas vraiment. Via son compte Instagram, le Bronze Bomber s’est en effet montré particulièrement virulent à l’encontre de Fury, lui lançant notamment : « Il est temps pour toi d'être un homme et d'honorer ton accord ».

« Fury ferait mieux d’organiser son enterrement ! »