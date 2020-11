Omnisport

Boxe : Wilder, Fury… Le témoignage lourd de sens de Joshua

Publié le 4 novembre 2020 à 9h35 par Th.B.

Alors que Deontay Wilder a récemment avoué qu’il avait refusé une offre plus lucrative du clan Anthony Joshua pour affronter Tyson Fury sur Twitter, le champion du monde des poids lourds en a profité pour mettre les choses au clair sur cet épisode.

Avant que l’éventuelle trilogie de combats entre Deontay Wilder et Tyson Fury ait lieu pour la ceinture WBC des poids lourds, le troisième n’étant pas encore programmé, The Bronze Bomber aurait eu la possibilité d’affronter Anthony Joshua pour l’unification des ceintures. Cependant, à l’époque, Wilder avait assuré sur les réseaux sociaux que Joshua s’était dégonflé en prétextant un désaccord sur les modalités du contrat pour le combat. Récemment, Deontay Wilder a mis la lumière sur la vérité en s’en prenant à Tyson Fury, qui chercherait un autre challenger que lui pour la ceinture WBC. « Quand ce combat a été organisé, je t’ai dit que je te donnerai une revanche. Tu sais, on m’a proposé plus d’argent pour affronter Joshua que pour toi. Mais étant un homme de parole, je t’ai combattu car j’ai dit que je le ferai ». Un message auquel Anthony Joshua n’a pas manqué de réagir, satisfait que la vérité soit enfin connue de tous.

« On lui a fait une offre lucrative, mais il voulait faire face à Fury »