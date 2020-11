Omnisport

Boxe : Le nouveau message cinglant de Wilder pour Fury !

Publié le 12 novembre 2020 à 18h35 par A.C.

Deontay Wilder semble décidément obsédé par Tyson Fury, contre lequel il ne se battra finalement pas.

Certains avaient coché la date, mais le troisième combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury n’aura finalement pas lieu. Fury a en effet décidé d’affronter Agit Kabayel le 5 décembre prochain, en préparation de la double confrontation contre Anthony Joshua, programmée en 2021. Mais Wilder est loin d’avoir digéré l’indifférence de Fury. Depuis quelques semaines il multiplie en effet les sorties corrosives à l’encontre du Britannique, allant même jusqu’à parler d’un incroyable complot autour de sa défaite de février 2020.

« Il est temps pour toi d'être un homme »