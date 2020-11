Omnisport

Boxe : Mike Tyson fait une révélation hallucinante !

Publié le 10 novembre 2020 à 19h35 par B.C.

Proche d'un retour sur le ring, Mike Tyson multiplie les sorties médiatiques. Dans son podcast, l'Américain est notamment revenu sur ses astuces pour échapper aux contrôles antidopage lors de sa carrière professionnelle.

Mike Tyson va bientôt renfiler les gants. La légende de la boxe âgée de 54 ans affrontera en effet Roy Jones Jr (51 ans) le 28 novembre prochain dans un combat exhibition en 8 rounds durant chacun 2 minutes. « Vous savez, je boxe des gars pour voir si je suis capable de boxer, donc j’en suis capable. Mes capacités sont assez bonnes pour huit rounds. Je m’exerce et cela s’annonce très intéressant. Je suis impatient de voir ce que ça peut donner », confiait récemment le multiple champion du monde sur son prochain défi. Dans son podcast Hotboxin ', Mike Tyson est revenu sur sa carrière, en évoquant notamment les contrôles antidopage qu'il devait passer. Connu pour son addiction à la drogue, Iron Mike a ainsi révélé ses incroyables astuces pour s'en sortir à cette époque.

Quand Mike Tyson utilisait l'urine de sa femme et de son enfant pour les contrôles antidopage