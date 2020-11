Omnisport

Boxe : Pulev, Usyk… Anthony Joshua est déjà focalisé sur 2021 !

Publié le 5 novembre 2020 à 18h35 par Th.B.

Anthony Joshua sera confronté à Kubrat Pulev le 12 décembre prochain, mais se penche déjà sur la suite et sur son prochain challenge qui sera Oleksandr Usyk.

Après avoir récupéré ses ceintures de champion du monde face à Andy Ruiz Jr en décembre 2019, Anthony Joshua n’a pas combattu depuis en raison du Covid-19. Néanmoins, le champion du monde poids lourds n’a pas chômé et s’est déjà mis d’accord avec le clan Tyson Fury pour deux combats afin d’unifier toutes les ceintures, The Gyspy King ayant la WBC, la seule qui manque à AJ . Le 12 décembre, Anthony Joshua se mesurera à Kubrat Pulev avant de sans doute se frotter à Oleksandr Usyk en 2021, l’Ukrainien étant son challenger WBO. Et Joshua s’est livré sur sa préparation hors ring pour ce combat.

« Je veux venir et voir ce que fait ma concurrence »