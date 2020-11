Omnisport

Boxe : Fury détruit les rumeurs de complot de Wilder !

Publié le 8 novembre 2020 à 23h35 par A.C.

Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds, a répondu à la dernière sortie de Deontay Wilder.

Entre Tyson Fury et Deontay Wilder, rien ne va plus. Le Britannique a en effet balancé le troisième combat face à l’Américain et va finalement combattre Agit Kabayel, le 5 décembre prochain, avant de se tourner vers sa double confrontation contrat Anthony Joshua, en 2021. Wilder est depuis furieux, puisqu’à 35 ans les chances de récupérer un titre mondial s’amenuisent de semaine en semaine. L’Américain est allé jusqu’à accuser Fury et son camp d’avoir triché, à l’occasion de leur combat du 22 février dernier. « Mon eau a été trafiquée comme si je prenais un relaxant musculaire ou quelque chose du genre. Une fois qu’un combat est terminé, et que cela n’a pas été en votre faveur, vous êtes toujours à la recherche de ce qui s’est passé » a lancé Wilder. « Il y avait certaines choses, l’atmosphère ne semblait pas juste. J’avais l’impression que quelque chose allait se passer, et pas en ma faveur ».

« Franchement, je pense qu’il a perdu la boule »