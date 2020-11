Omnisport

Boxe : Le clan Joshua met la pression sur Fury !

Publié le 19 novembre 2020 à 12h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet de la double confrontation face à Tyson Fury.

C’est le combat que tout le monde attend. Tyson Fury et Anthony Joshua détiennent à eux deux l’ensemble des ceintures de champion du monde des poids lourds et vont s’affronter pour un double combat, au cours de l’année 2021, pour une incroyable réunification. Pourtant, Joshua devra d’abord affronter Kubrat Pulev le 12 décembre prochain ! Le Britannique est en effet obligé de remettre se ceintures de champion du monde WBA, IBF et WBO en jeu face au Bulgare.

« Nous ne pouvons pas attendre »