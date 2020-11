Omnisport

Boxe : Le clan Tyson Fury dézingue Mike Tyson !

Publié le 21 novembre 2020 à 10h35 par B.C.

Promoteur de Tyson Fury, Frank Warren ne s’est pas privé de critiquer Mike Tyson, qui ne figure pas selon lui parmi les plus grands poids lourds de l’histoire de la boxe.

À 54 ans, Mike Tyson se prépare à remonter sur un ring de boxe. La légende s’apprête en effet à affronter Roy Jones Jr (51 ans) le 28 novembre prochain et apparaît très en forme sur les réseaux sociaux. Les deux vétérans s’affronteront dans un combat exhibition en 8 rounds durant chacun 2 minutes. Un retour qui fait parler et qui interroge puisque le plus jeune champion du monde des poids lourds a souffert de plusieurs problèmes dépressifs et d’addictions depuis sa retraite en 2005. En attendant, Frank Warren, promoteur de Tyson Fury, est revenu sur la carrière de Mike Tyson et ne s’est pas privé de dire ce qu’il pensait.

« Mike Tyson ? Il n’entre pas dans mon top 10, il n’a pas tenu le coup »