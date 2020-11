Natation

Natation : Le coup de gueule de Florent Manaudou sur les JO de Tokyo !

Publié le 21 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après une année rythmée par la crise sanitaire du Covid-19, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021. Selon l’évolution de la pandémie, les JO pourraient se dérouler à huis clos. Une chose difficile à accepter pour les sportifs, à commencer par Florent Manaudou.

Revenu dans les bassins après deux ans et demi de coupure, Florent Manaudou avait les Jeux Olympiques de Tokyo en ligne de mire. Le champion Olympique de 2012 a du revoir ses plans suite au report des JO à l’été 2021. S’il est toujours motivé à l’idée d’y figurer le mieux possible, Florent Manaudou devrait notamment lutter avec l’Américain, Caeleb Dressel, pour le titre sur 50 m nage libre. Mais avec l’évolution de la crise sanitaire, les autorités étudieraient la possibilité d’organiser ces Jeux sans spectateurs. Une pilule qui a du mal à passer.

« Si on gagne une médaille aux Jeux, mais qu'on est confiné… »