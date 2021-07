Boxe

Boxe : Cet énorme coup de gueule de Tony Yoka… contre Lionel Messi !

Publié le 26 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 26 juillet 2021 à 11h40

Alors que Lionel Messi se dessine comme le favori pour le Ballon d’Or 2021, cela ne semble clairement pas être du goût de Tony Yoka.

Lionel Messi est désormais le favori pour remporter un septième Ballon d’Or. En effet, depuis sa victoire en Copa America avec l’Argentine, bon nombre d’observateurs estiment maintenant que le numéro 10 du FC Barcelone remporta le graal individuel du football, aucun autre concurrent ne se détachant vraiment à Chelsea (vainqueur de la Ligue des champions) ou en Italie (vainqueur de l’Euro). Néanmoins, voir Lionel Messi dans cette position de favori dans la course au Ballon d’Or n’est pas du goût de tout le monde. Le boxeur Tony Yoka fait visiblement partie des détracteurs vu le message très critique à l’encontre de La Pulga qu’il a posté dans sa story Instagram.

« Si Messi le gagne, ce sera le Ballon d’Or le plus moche et éclaté de l’histoire »