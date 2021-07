Omnisport

Boxe : Le père de Tyson Fury dérape sur Wilder !

22 juillet 2021

John Fury, père de Tyson Fury, a eu des mots très forts au sujet du prochain combat de son fils face à Deontay Wilder.

Alors que tout le monde salivait déjà devant un combat pour la réunification des ceintures poids-lourds, il faudra attendre un peu. Tyson Fury et Anthony Joshua ne vont pas se rencontrer, puisque le premier devra affronter Deontay Wilder tandis que le second va rencontrer Oleksandr Usyk. Tous les deux vont mettre en jeu leurs ceintures respectives et certains craignent désormais de devoir définitivement dire adieu à un possible combat au sommet entre Fury et Joshua.

« Ce troisième combat pourrait couter la vie à Wilder et s’il ne meurt pas, alors il sera handicapé à vie »