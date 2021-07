Omnisport

Big Tour 2021 : Top départ pour la tournée de la relance !

Publié le 16 juillet 2021 à 17h13 par La rédaction mis à jour le 17 juillet 2021 à 0h48

L’événement de l’été, sur tout le littoral français, c’est le Big Tour. Organisée par Bpifrance, partenaire majeur du sport français, cette tournée de la relance démarre ce vendredi à Etaples-sur-Mer, dans les Hauts de France. La première des 24 étapes (16 juillet au 20 août) pour mettre en avant le savoir-faire français dans tous les secteurs d’activité.

Face aux succès grandissants des années précédentes, impossible pour Bpifrance de ne pas reconduire son Big Tour. Et il y a fort à parier que même les conditions sanitaires du moment n’influeront en rien sur la réussite de l’édition 2021 qui démarre ce vendredi à Etaples-sur-Mer, dans la Région des Hauts-de-France. Un territoire cher à Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional : « Nous sommes ravis d’accueillir les entrepreneurs. Car nous savons que la reprise qui nous attend dépendra principalement des entrepreneurs. Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Et avec ce Tour de France organisé par Bpifrance, je pense qu’on va pouvoir leur donner plus de force, plus d’envie et plus d’élan à la sortie de cette crise. On a besoin d’espoir, on a besoin de dynamique. Et qui de mieux que les entrepreneurs pour donner espoir et donner envie ? Alors bienvenue dans les Hauts de France à tous ! »

Le LOSC et Saint-Amand Hainaut Basket sur le Big Tour

Sur cette première étape, comme sur l’ensemble des 24 dates, Bpifrance pourra compter sur ses clubs partenaires pour animer le village. A Etaples-sur-Mer, le LOSC et Saint-Amand Hainaut Basket seront là. Le dernier champion de France de Ligue 1, et son président Olivier Létang, pourra montrer son savoir-faire au public chaque jour très nombreux. Pour le plus grand plaisir de Philippe Fait, maire d’Etaples-sur-Mer : « C’est toujours un honneur de vous recevoir. L’an dernier, on a déjà eu la joie de recevoir le Big Tour a un moment où il fallait sortir de la crise, redonner de l’élan et adresser un message positif. Cette année, on est ravis d’être LA première étape du grand événement de l’été sur la Cote d’Opale ».



Cet événement, Patrice Bégay y pense quotidiennement, depuis des mois. Le Directeur exécutif Communication de Bpifrance : « Ce Big Tour, c’est simplement une aventure humaine rendue possible grâce à des hommes et des femmes extraordinaires qui ont envie de croire et de participer à cette grande tournée de la relance. La tournée de tous les possibles. Et en cette période, on peut même considérer cette tournée comme celle du retour à la vie, la tournée de la libération, de l’avenir. Le Big Tour c’est la France qui revit, l’espoir qui renaît. C’est la tournée des Français, pour les Français et ceux qui vivent dans le plus beau pays du monde : la France ».



Chaque jour, les étapes s’organiseront en trois parties :



15h30 – 17h : « Vive ta ville ». Une émission quotidienne, retransmise en direct, pour donner la parole aux chefs d’entreprise et aux acteurs locaux.



17h : Le « Village » du Big Tour ouvre ses portes jusqu’à 20h, pour donner l’occasion de promouvoir l’attractivité́ industrielle du territoire, de mettre en avant l’entrepreneuriat, de stimuler les énergies créatrices, de comprendre l’environnement et les enjeux de demain, de présenter un secteur qui recrute et de nouveaux métiers jaillissent. Des stands pour découvrir la French Fab, l’innovation, la French Tech, la French Touch, les nouvelles start-up et les nouveaux talents tricolores.



21h : Concert gratuit. En partenariat avec Live Nation, Bpifrance proposera un programme exceptionnel avec des célébrités comme Jérémy Frérot, Fauve Hautot, Gwendal, Anik et Robin, révélations 2021 de The Voice ou encore Mico C, DJ qui a assuré la première partie de Britney Spears en France.