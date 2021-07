Omnisport

Big Tour 2021 : La tournée de la relance donne son coup d’envoi !

Publié le 9 juillet 2021 à 17h31 par La rédaction mis à jour le 9 juillet 2021 à 18h17

Pour la troisième année consécutive, Bpifrance organise son Big Tour. Un événement désormais incontournable placé, pour cette édition 2021, sous le signe de la RELANCE ! Le monde du Sport, comme celui de l’Entreprise, prépare son rebond. C’est le message que portera le Big Tour tout l’été.

Le monde du sport a pour coutume de dire qu’on « ne change pas une équipe qui gagne ». En bon capitaine, Bpifrance continue donc de faire confiance à la ville des Sables d’Olonne pour une étape de son Big Tour, l’événement incontournable de l’été qui parcourt la France pour aller à la rencontre de tous les Français. C’est tout naturellement de la Vendée que Patrice Bégay, Directeur Exécutif Bpifrance, aux côtés de Yannick Moreau, Maire des Sables d’Olonne et Alain Blanchard, Président - Directeur général de la SEM Les Sables d’Olonne Développement, a organisé la conférence de presse de lancement de la tournée d’été. « Le Big Tour, la tournée de la relance est une tournée agile, qui a du sens. Une tournée hors norme avec des femmes et des hommes qui sont fiers de servir l’avenir, une tournée de tous les possibles. C’est la tournée des Français au service des Français. Cet été, le Big Tour va montrer toutes les énergies créatrices de nos territoires et donner l’envie aux j eunes et aux familles de découvrir toutes les richesses de notre nation. Cette tournée de 24 dates, du 16 juillet au 20 août, traversera 7 régions, dont 3 dates en pays de la Loire ».

Une tournée en 3 temps