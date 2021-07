Omnisport

EXCLU - Paris 2024 : Des athlètes français qui ne sont plus payés ?

Selon nos informations, plusieurs athlètes français ne sont plus payés par l’un de leur sponsor, pourtant engagé dans l’aventure Paris 2024.

La crise sanitaire est devenue financière pour le monde de l’entreprise comme celui du sport. De nombreux clubs sportifs doivent faire face à des difficultés économiques, tous sports confondus. Même les grands bastions du football français, comme Bordeaux, Saint-Etienne ou encore le FC Nantes ne sont pas encore tirés d’affaire. Et du côté des équipementiers, non plus, ce n’est pas évident. Comme révélé par le10sport.com le 3 mai dernier, la marque française Le Coq Sportif fait face à des difficultés financières importantes. De nombreuses personnalités du monde sportif s’inquiètent même d’une possible faillite, à l’instar de ce qui est arrivé à MédiaPro récemment dans le domaine médiatico-sportif, alors que le groupe vient de signer pour être partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour équiper les athlètes français ces prochaines années.

Des stars aussi concernées

Sponsor de l’ASSE, le Coq Sportif a vu son engagement contractuel remis en question ces derniers mois. Le groupe n’aurait pas payé ses dernières factures à la Maison Verte. Et selon nos informations, l’ASSE ne serait pas le seul dans ce cas. D’après nos sources, plusieurs athlètes sous contrat avec la marque tricolore ne seraient plus payés depuis plusieurs mois. Plusieurs athlètes ont confirmé au 10 Sport que c’était bien le cas. Et les stars sous contrat avec le Coq. Sportif seraient également concernés par ces impayés. De nouveaux éléments qui sèment un peu plus le trouble sur l’avenir de la marque et son engagement avec Paris 2024. Rien pour rassurer les institutions du sport français qui surveilleraient désormais le dossier avec grande attention…