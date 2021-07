Omnisport

Big Tour 2021 : La Ministre des Sports sur l’étape de Berk-sur-Mer

Publié le 17 juillet 2021 à 16h51 par La rédaction mis à jour le 18 juillet 2021 à 17h55

Après Etaples-sur-Mer, le Big Tour a fait étape à Berk-sur-Mer, toujours dans les Hauts de France. Une journée marquée par la présence de Roxana Maracineanu, Ministre des Sports.

Après le coup d’envoi du Big Tour 2021 donné à Etaples-sur-Mer, la tournée de la relance poursuit son chemin dans les Hauts-de-France. Et après la présence exceptionnelle de Xavier Bertrand, président de la Région et ancien Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Bpifrance a pu compter sur la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu. L’ancienne gloire de la natation française est venue à Berk-sur-Mer pour découvrir le village du Big Tour et participer à l’émission quotidienne : « Vive ta ville ». L’occasion pour la Ministre d’évoquer les nombreuses actions pour soutenir le sport français, lui aussi en plein « restart » : « Nous avons voulu soutenir le monde sportif, qu’il soit associatif ou professionnel. Il y a plus de 380 000 associations sportives, pour près de 500 000 emplois et un peu plus de 100 000 entreprises qui œuvrent dans le domaine du sport. Il faut bien évidemment soutenir ce secteur qui a souffert durant la crise, beaucoup d’entreprises ont été fermées et beaucoup d’associations ont été contraintes par les restrictions sanitaires. On se devait de les aider. 6 milliards d’euros ont été débloqués pour l’écosystème sportif de manière large. Et dans le cadre de France Relance, nous avons eu 122 millions d’euros que nous avons axé plutôt sur les équipements sportifs parce que rénover des équipements, les construire, les agrandir, c’est ce qui permettra aux Françaises et aux Français de pratiquer plus de sports. On a axé une deuxième partie du plan de relance sur l’emploi. Quand les Français pratiquent plus de sport, on a envie qu’ils soient encadrés. Et enfin, une troisième partie pour venir en aide aux associations, aux fédérations sportives pour les aider à investir. Exactement comme le fait Bpifrance, dans les startups. Arriver à les professionnaliser, à leur ouvrir des nouveaux champs d’intervention. Faire faire du sport pour la santé des Français, faire faire du sport aux jeunes, au moins jeune. Et aussi saisir les opportunités que le Covid a pu nous montrer ces derniers temps, avec notamment la digitalisation, la numérisation. Ce sont des innovations dont l’écosystème sportif a envie de se doter et on se doit de les aider de passer ce palier d’investissement . »

2 millions de personnes touchées pour la première étape !

En plus des personnalités de premier plan, le Big Tour enregistre une affluence record pour ce début d’édition 2021. Sur la première étape, c’est près de 2 millions de personnes touchées par la banque d’investissement, sur place et sur l’ensemble des plateformes digitales du groupe. Un succès qui se confirme année après année pour la mise en avant sans égal du savoir-faire français, tous secteurs confondus. Pour suivre les Big Tour 2021, voici toutes les prochaines étapes :



18 juillet : Mers-les-Bains

20 juillet : Dieppe

21 juillet : Fécamp

22 juillet : Merville-Franceville

23 juillet : Trouville-sur-Mer

25 juillet : Saint-Malo

27 juillet : Perroc-Guirrec

28 juillet : Concarneau

29 juillet : Carnac

31 juillet : La Baule