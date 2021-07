Omnisport

Omnisport : Dustin Poirier dézingue Conor McGregor !

Publié le 23 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 23 juillet 2021 à 20h36

Battu pour la seconde fois contre Dustin Poirier, Conor McGregor a expliqué s’être blessé avant le combat. Une version largement contestée par l’Américain…

Pour son troisième et dernier affrontement contre Dustin Poirier, Conor McGregor s’est incliné. Pour la seconde fois. Le combat aura duré cinq minutes, jusqu’à la terrible fracture du tibia de l’Irlandais. Comme à son habitude, The Notorious a réagi de manière virulente en assurant qu’il était entré dans la cage avec une blessure. Ce qui aurait donc facilité la victoire de Dustin Poirier… Muet jusqu’à présent, l’Américain a enfin répondu aux propos de Conor McGregor. Et sans filtre.

« Il avait déjà trouvé beaucoup d’excuses sur le dernier combat »