Boxe : Anthony Joshua donne rendez-vous à Tyson Fury !

Publié le 29 juillet 2021 à 12h35 par Th.B.

Contraint de se frotter à Oleksandr Usyk en raison du dernier combat de la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder, Anthony Joshua a tenu à sèchement s’en prendre au Gypsy King.

Alors qu’un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury allait déterminer lequel d’entre eux est le champion du monde incontesté des poids lourds, The Gypsy King devra combattre une troisième fois Deontay Wilder comme il était stipulé dans son contrat. Résultat ? Joshua se mesurera pour sa part à Oleksandr Usyk à la rentrée. De quoi attiser une certaine rancoeur chez celui qui est surnommé AJ comme il l’a confié à Gary Neville lundi. Et Joshua en a rajouté une couche par la suite en interpellant Fury à propos d’une future confrontation.

« Le faire sans les ceintures ? Je prends ça en note. Je vais fumer ce gars »