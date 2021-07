Omnisport

Boxe : Joshua tacle sèchement Fury pour l’annulation du combat !

Publié le 26 juillet 2021 à 19h35 par Th.B.

Alors que Tyson Fury et Anthony Joshua auraient pu se mesurer l’un à l’autre pour le titre de champion du monde incontesté, ce combat a été annulé et AJ n’a toujours pas digéré cet échec qui est entièrement dû à Fury selon lui.

À l’occasion d’une vidéo publiée il y a de cela plusieurs mois sur ses réseaux sociaux, Tyson Fury remerciait ses promoteurs pour avoir trouvé le moyen de lancer la locomotive pour un combat avec Anthony Joshua courant 2021 dans l’optique de déterminer lequel des deux détenteurs de ceintures de champion du monde des poids lourds allait devenir le combattant incontesté de la catégorie. Et en partie en raison d’un troisième combat avec Deontay Wilder, le clan Fury n’a pas apposé sa signature sur le contrat. Au grand dam d’Anthony Joshua qui a pris la parole un mois après avoir repris de volée Fury.

«Ils sont ceux qui n’ont pas pu remplir leur part du marché en signant simplement le contrat»