Natation

Natation : Manaudou savoure sa médaille d'argent à Tokyo !

Publié le 11 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Auréolé d’un titre de vice champion olympique sur 100 mètres nage libre, Florent Manaudou profite de cette médaille inattendue.

Après avoir mis entre parenthèses sa carrière de nageur en 2016 et un petit passage dans le monde du handball, Florent Manaudou a replongé dans les piscines en 2019, avec pour objectif les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Et cela a porté ses fruits. Deux années de préparation ont suffi au champion olympique du 100 mètres nage libre en 2012 pour lui permettre de retrouver une place sur le podium. Avec une très belle deuxième place à la clé, juste derrière l’imbattable Caeleb Dressel.

«Je pense qu’elle a plus de saveur qu’une médaille d’or olympique»