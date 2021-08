Omnisport - Natation - JO

Natation - JO : Manaudou prend rendez-vous pour 2024 !

Publié le 9 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Florent Manaudou a remporté une nouvelle médaille aux JO 2020. Mais l'argent autour de son cou ne lui suffit pas. Il vise désormais les Jeux de 2024.

Florent Manaudou aura réussi à être médaillé à chacune de ses olympiades. Après l'or à Londres en 2012 puis deux médailles d'argent à Rio en 2016, Manaudou a décroché une nouvelle récompense en 2020. La deuxième place, avec 21 secondes 55, derrière Caeleb Dressel (21 secondes 07) est une formidable satisfaction pour celui qui avait pourtant mis sa carrière en pause entre 2016 et 2020.

Manaudou veut être présent à Paris