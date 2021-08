Omnisport

Omnisport : Le bel échange entre Conor McGregor et... Sergio Ramos !

Publié le 29 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que Conor McGregor et Sergio Ramos sont actuellement en pleine rééducation, ils en profitent pour s'envoyer des messages de soutien sur Instagram.

Près de deux mois après sa défaite plus que frustrante contre Dustin Poirier, Conor McGregor est en pleine rééducation de sa cheville droite. Contraint d'abandonner à cause d'une grosse blessure, l'Irlandais semble pourtant avoir digéré cette énorme contre-performance. Actuellement à Los Angeles, The Notorious a publié un long message sur son compte Instagram où il se confie largement sur le salaire de Lionel Messi, inférieur au sien. Mais avant d'en arriver là, Conor McGregor a eu un mot pour Sergio Ramos : « Je supporte mon frère Sergio Ramos et le PSG depuis Beverly Hills ».

« Merci pour le soutien mon frère »