Boxe

Boxe : La fin de la légende Manny Pacquiao ?

Publié le 24 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Ambigu à la fin de son combat face à Yordenis Ugas, la menace d’une retraite sportive de Manny Pacquiao plane.

Manny Pacquiao a certainement livré son dernier combat avant un long moment. De là à imaginer une fin de carrière ? Il n’y a qu’un pas. Par décision unanime des juges, le Philippin a été battu par le Cubain Yordenis Ugas à Las Vegas pour le titre WBA des poids welters. Nombreux étaient les fans de boxe à redouter l’annonce de la fin de carrière de Pacquiao à la fin du combat. Si celui qui est également homme politique dans son pays ne l’a pas expressément notifié, ses mots laissent entendre qu’il aurait pris une décision radicale.

Pacquiao évasif sur son avenir