Omnisport

Emmanuel Macron en visite sur le Big Tour de Bpifrance !

Publié le 18 août 2021 à 9h21 par La rédaction mis à jour le 18 août 2021 à 14h00

Après les visites de nombreuses personnalités du Gouvernement depuis le début de la Tournée d'été, c'est au tour du Président de la République, Emmanuel Macron, de venir à la rencontre des Français sur le Big Tour.

Le succès du Big Tour se confirme de jour en jour, depuis le début de la troisième tournée d'été, le 16 juillet, à Etaples-sur-Mer. Les Français se pressent chaque jour un peu plus sur le littoral français pour venir découvrir le savoir-faire français, dans l'entreprise comme dans le monde du sport. Et pour la 22e des 24 étapes, à la Fonde-Les-Maures, le Big Tour a reçu un invité exceptionnel : le Président de la République, Emmanuel Macron.

« Ce Big Tour est une vraie prouesse »

Salué par le public, toujours aussi présent, Emmanuel Macron a pris le temps de saluer l'événement organisé par Bpifrance et les équipes de Patrice Bégay, le directeur exécutif et communique de Bpifrance Excellence : « Ce Big Tour est une vraie prouesse en terme d'organisation et de mobilisation. Cette épidémie que nous sommes en train de vivre et dont nos masques témoignent encore, elle nous oblige un peu à réinventer les choses, à aller au contact, à savoir être au plus près des territoires, à ne jamais nous laisser abattre. Et la relance ne doit pas être considéré comme un concept mais une réalité qui est dans nos mains. Je veux vraiment vous féliciter parce que vous touchez des millions de Françaises et de Français avec ce Big Tour, vous donnez de l'énergie. Et vous permettez aux entrepreneuses, aux entrepreneurs, partout en France, de présenter leur projet, de proposer des offres d'emploi et de montrer que dans notre pays, nous avons non seulement la capacité de rebâtir notre indépendance sur beaucoup de sujets, mais aussi de construire l'avenir. »