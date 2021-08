Omnisport

L'énorme sortie de McGregor sur l'arrivée de Messi au PSG !

Publié le 29 août 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 29 août 2021 à 17h41

Alors qu’il continue sa rééducation depuis sa grosse blessure à la cheville droite, Conor McGregor a fait une énorme sortie sur la signature de Lionel Messi au PSG.

Malgré sa défaite en juillet dernier contre Dustin Poirier pour leur troisième confrontation, Conor McGregor n’a pas perdu son humour. L’Irlandais continue de poursuivre sa rééducation, lui qui s'est fracturé la cheville droite, ce qui a mis fin à ses rêves de victoire contre son rival américain. Pour autant, The Notorious a pu, une fois de plus, empocher un beau petit chèque. Ce qui lui permet de tutoyer les premières places des sportifs les mieux payés au monde, avec un certain Lionel Messi.

« L’année fiscale Forbes a commencé il y a deux mois seulement et j’ai déjà gagné ce qu’il gagne en salaire en un an »