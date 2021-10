Omnisport

Boxe : Fury répond aux accusations de Wilder !

Publié le 7 octobre 2021 à 20h35 par A.C.

A quelques jours de leur troisième combat, Deontay Wilder a remis sur la table les histoires de tricheries qui auraient précipité sa défaite face à Tyson Fury en février 2020.

Une seule défaite en 44 combats professionnels, dont 42 victoires, que Deontay Wilder n’a toujours pas digéré. Dès la perte de son titre de champion du monde WBC en février dernier, l’Américain a très rapide crié au scandale, accusant Tyson Fury d’avoir triché. Ce dernier n’a d’ailleurs pas été le seul pointé du doigt, puisque Wilder a même accusé son propre camp et a depuis changé d’entraineurs ! Certains pensaient que la page était enfin tournée, mais à l’occasion de la conférence de presse précédent le combat du 9 octobre prochain, Wilder a une nouvelle fois accusé Fury de tricherie.

« C’est que c’est une personne faible mentalement, que je vais encore assommer samedi soir »