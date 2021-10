Omnisport

Boxe : La punchline de Fury... sur le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester !

Publié le 14 octobre 2021 à 17h35 par A.C.

Tyson Fury a évoqué le récent retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, le club de sa ville.

S’il lui manque toujours trois titres pour être le champion incontesté des poids lourds, Tyson Fury fait déjà figure de seul maître de la catégorie. Sa démonstration lors du troisième combat face à Deontay Wilder a impressionné tout le monde, certains observateurs le comparant même au légendaire Mohamed Ali. Alors qu’il a déclaré ne vouloir boxer que pour quelques années encore seulement, il savoure actuellement un repos bien mérité à Las Vegas, avec des vidéos de fêtes interminables qui fleurissent sur les réseaux sociaux.

« Je suis vraiment content que Ronaldo soit de retour à Old Trafford, mais cette ville n'est pas assez grande pour nous deux ! »