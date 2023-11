En plein calvaire, un joueur de l’OM fait appel au clan de Teddy Riner

Arnaud De Kanel

En délicatesse lors de la saison 2022-2023, Jonathan Clauss s'est repris en mains en fin d'exercice pour retrouver son meilleur niveau. Pour cela, le latéral droit de l'OM a fait appel à Julien Corvo qui n'est autre que le préparateur physique du multiple médaillé olympique Teddy Riner. Et pour le moment, ce travail porte ses fruits.

Bien loin du niveau qu'il affichait avec le RC Lens, Jonathan Clauss a déçu la saison dernière. L'accumulation de tout ce qui lui est arrivé depuis sa signature à l'OM a pesé lourd mais il s'est bien repris comme l'a confié un proche au Parisien ce samedi. « Le virage, c’est la fin de saison dernière. En vacances, il fait un état des lieux et reconnaît qu’il peut faire bien mieux. Il a fallu digérer, sur l’année 2022, son premier véritable transfert, l’OM, un nouvel environnement, la pression de Tudor et, bien sûr, la déception du Mondial. En six mois, il a dû assimiler un statut d’international, des semaines à trois matchs et la découverte de la C1 : tout est allé très vite. » Clauss avait à coeur de corriger ses lacunes et il a fait appel à la garde rapprochée d'un certain Teddy Riner.

Clauss travaille avec Julien Corvo

Jonathan Clauss a pris conscience de l'exigence du très hait niveau. Il se préoccupe désormais de son alimentation ainsi que de ses temps de repos et de soins. Le Parisien ajoute qu'il a également fait appel à Julien Corvo pour la partie mentale et physique. Ce dernier est très réputé puisqu'il collabore depuis 10 ans avec Teddy Riner en tant que préparateur physique.

«Montrer vraiment aux Marseillais qui il est»