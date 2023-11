Deschamps fait pleurer un joueur de l’OM

Arnaud De Kanel

Il y a un an à cette époque, l'équipe de France était au Qatar et elle débutait sa folle aventure. Si Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi avaient été appelés par Didier Deschamps, ce n'était pas le cas de Jonathan Clauss. Le latéral de l'OM y croyait mais lorsqu'on lui a appris la nouvelle, il a fondu en larmes.

Dans ses belles années, l'OM a été le principal pourvoyeur de talents pour l'équipe de France. Depuis quelques temps, c'est un beaucoup moins le cas même si Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout avaient été retenus pour participer à la dernière Coupe du monde au Qatar, à l'inverse de leur coéquipier Jonathan Clauss, très marqué par sa non-sélection.

Deschamps se passe de Clauss

Jonathan Clauss avait la conviction profonde de participer à la Coupe du monde avec l'équipe de France. Appelé lors du dernier rassemblement avant le Mondial, le joueur de l'OM s'y voyait déjà mais il a rapidement déchanté. La redescente a été terrible pour Clauss, en larmes au moment d'apprendre qu'il ne serait pas du voyage au Qatar.

«Il était en pleurs au téléphone»