OM : Gattuso fait un choix fort pour sa star

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier avec la lourde tâche de succéder à Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang est une déception pour le moment à l’OM. L’international gabonais peine à convaincre, mais dans cette période difficile, il peut compter sur Gennaro Gattuso. Ce dernier a toujours confiance en son attaquant et est persuadé que le déclic va bientôt arriver.

Et si quatre mois après son arrivée en provenance de Chelsea, le grand réveil de Pierre-Emerick Aubameyang était pour ce week-end sur la pelouse de Strasbourg ? L’international gabonais n’a inscrit qu’un seul but en championnat depuis le début de la saison avec l’OM. Un rendement insuffisant, mais qui ne semble pas inquiéter Gennaro Gattuso.

OM : L'avenir de Gattuso dicté par un ultimatum ? https://t.co/RLhpuUPMBC pic.twitter.com/YaQh6x6FhS — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Gattuso maintient sa confiance en Aubameyang

« Si Aubameyang conserve la confiance de Gattuso ? Oui, assez clairement. Déjà l’OM n’a pas trop le choix puisqu’il y a deux attaquants de pointe à sa disposition », a confié le journaliste Florent Germain dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«On pense que le déclic va arriver»