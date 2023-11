C’est confirmé pour le prochain transfert de l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM se prépare déjà à se renforcer en vue de la seconde partie de saison. Dans cette optique, l'arrivée d'un ailier est notamment attendue. Il faut dire que depuis le début de saison, Joaquin Correa peine à donner satisfaction à un poste qui n'est pas sa spécialité.

Lors du précédent mercato estival, l'OM n'a pas chômé pour se renforcer, notamment dans le secteur offensif en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa. Problème, aucun des quatre ne donne entière satisfaction ce qui pousse Pablo Longoria à déjà s'activer en coulisses en vue du mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier.

Un renfort arrive à l’OM, du lourd est annoncé https://t.co/SvpXqpXFVY pic.twitter.com/srGcqoCbgZ — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

L'OM veut un ailier cet hiver

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE , l'OM souhaite bien recruter un ailier durant le mois de janvier. L'objectif est notamment de compenser le début de saison délicat de Joaquin Correa à gauche, un poste où ni Amine Harit, ni Azzedine Ounahi, ni Iliman Ndiaye n'ont convaincu. Ce sera donc la priorité de l'OM cet été.

Benatia à la manœuvre ?

Et pour mener ce dossier, c'est Medhi Benatia qui aura la lourde tâche de dénicher un nouvel ailier qui conviendra à l'OM. Le Marocain va effectivement être nommé conseiller sportif du club phocéen et devra, entre autre, s'occuper des périodes de transfert. Et dès le mois de janvier, il aura du pain sur la planche.