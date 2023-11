En privé, le dernier renfort de l’OM fait halluciner Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La réorganisation de l'OM prend forme. Après les départs de Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif, Pablo Longoria s'est mis en quête d'un nouveau dirigeant pour chapeauter le secteur sportif du club phocéen. Et c'est Medhi Benatia qui va débarquer pour occuper le poste de coordinateur sportif. Un rôle pour lequel Longoria lui prédirait déjà un grand avenir.

Depuis la fin du mois de septembre, l'OM a perdu son directeur du football avec le départ de Javier Ribalta, dans la foulée de la réunion houleuse qui avait opposé certains représentants de groupes de supporters à la direction du club phocéen. Et depuis jeudi, l'OM est même sans directeur sportif après avoir annoncé le départ de David Friio, qui se rapproche de l'OL. Il devenait donc urgent pour le club phocéen de renforcer son organigramme. Et cela devrait être le cas dans les prochaines heures.

L’OM boucle «un très gros coup» https://t.co/wafvFHFFWJ pic.twitter.com/xg3Ewe8dbU — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Benatia arrive à l'OM

En effet, c'est un secret de Polichinelle, mais Medhi Benatia va débarquer à l'OM très prochainement. Son arrivée est actée, il ne resterait que des détails juridiques à régler avant que le Marocain n'endosse le rôle de conseiller sportif du club phocéen, dont il ne sera pas salarié. Une fonction qu'il va d'ailleurs occuper pour la première fois après avoir mis en stand by son activité d'agent de joueurs.

Longoria lui prédit un grand avenir