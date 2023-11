Révolution à l’OM ? Gattuso pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement de l’OM sur la pelouse de Strasbourg, Gennaro Gattuso a notamment été interrogé sur un éventuel changement de système. Un sujet qui a agacé le technicien italien. Ce dernier estime que lui et son groupe n’ont pas le temps de travailler une autre organisation, entre l’enchaînement des rencontres et les trêves internationales.

En déplacement à Strasbourg samedi, l’OM espère décrocher sa quatrième victoire de la saison en championnat. Les Olympiens ne sont plus imposés en Ligue 1 depuis le 8 octobre dernier lors de la réception du Havre (3-0). Pour redresser la barre, Gennaro Gattuso pense-t-il à un potentiel changement de système ? La question a justement été posée à l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

«Je n'ai pas de baguette magique»

« On y pense à changer de système, on en a discuté avec le staff, mais si tu veux commencer quelque chose, il faut du temps. Aujourd'hui on n'a pas le temps de travailler ! Je n'avais que 7 joueurs à disposition là pendant la trêve. Que peut-on travailler ? Rien. On va jouer 8 matchs en 24 jours, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait tester des systèmes différents, mais quand est-ce qu'on travaille ce changement de système ? Dites-moi. Je suis d'accord avec vous, j'y pense tous les jours. Je n'ai pas de baguette magique où je dis : 'Aujourd'hui on passe à une défense à trois et on jette tout le reste !' Moi aussi je vois que l'équipe fait parfois de mauvaises choses, mais ce n'est pas facile de changer. On ne peut pas moduler comme on le pense. L'équipe n'est pas si mal que ça et on essaie de garder l'équilibre que l'on a là. Il nous faut du temps pour travailler un nouveau système. Les résultats définissent notre travail parce que dans le foot il faut gagner. Je ne pense pas que le système tactique soit un problème, ça ne changerait rien », a répondu Gennaro Gattuso.

«Il ne faut pas tout voir en noir»