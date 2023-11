L’OM va frapper un grand coup avec son prochain renfort

Jean de Teyssière

Medhi Benatia va remplacer Javier Ribalta au poste de directeur sportif. S'il n'occupera pas ce poste à 100%, puisqu'il ne sera pas salarié de l'OM, l'ancien international marocain aura du pain sur la planche cet hiver, lors du prochain mercato. L'ancien agent de joueur sera du déplacement avec Pablo Longoria à Strasbourg ce samedi. L'ancien directeur du centre de formation de l'OM qui a connu Benatia à son arrivée est certain qu'il va réussir dans son rôle.

Natif de Courcouronnes dans l'Essonne, Medhi Benatia arrive ensuite au centre de formation de l'OM en 2003. Il ne dispute pas la moindre minute avec les professionnels et ne portera donc jamais le maillot marseillais. Son retour en tant que conseiller sportif de Pablo Longoria est une façon de boucler la boucle.

«Il était tout sauf prétentieux, c’était déjà un gamin humble»

Lorsque Medhi Benatia arrive à l'OM, en 2003, dans le centre de formation, nombreux sont ceux qui le voient réussir à faire une carrière. Notamment Robert Nazaretian, le directeur du centre de formation de l'OM qui dresse le portrait du nouveau conseiller sportif du président Longoria, dans 20 Minutes : « Il était tout sauf prétentieux, c’était déjà un gamin humble. Et dès qu’il a eu les opportunités, il les a saisies et il a réussi à s’imposer partout où il allait. Même avec la sélection du Maroc, il est l’un des pionniers et a posé les jalons de l’équipe qui est allée en demi-finale de la dernière Coupe du monde. Même s’il n’a pas tous les codes, il sait s’appuyer sur ceux qui les ont . »

«Il est intelligent, constructeur, il sait partir d’en bas»