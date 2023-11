Énorme échec pour cet ancien de l’OM, il raconte

Jean de Teyssière

Les supporters de l'OM doivent encore en faire des cauchemars de temps en temps. En 2018, la finale de la Ligue Europa oppose l'OM à l'Atlético de Madrid à Lyon et pourrait permettre au club phocéen de gagner une deuxième Coupe d'Europe. Dès la troisième minute de jeu, Valère Germain se présente seul face à Jan Oblak, mais tire au-dessus. Au final, l'OM s'inclinera 3-0 et ce raté de l'attaquant français le suivra toute sa vie, comme il le raconte.

L'aventure de Valère Germain à l'OM n'aura pas été de tout repos pour lui. Il restera 4 ans dans le sud de la France et aura disputé 159 matchs pour 31 buts marqués. Il aura surtout subi de nombreuses critiques sur son jeu et le point d'orgue interviendra en 2018, lorsqu'il rate son face-à-face contre Jan Oblak, le gardien de l'Atlético de Madrid, lors de la finale de la Ligue Europa.

«C’est ancré en moi»

Au cours d'un entretien accordé à So Foot , Valère Germain est revenu sur ce duel manqué face à Jan Oblak, qui change le cours du match : « Oui, tu es obligé d’y repenser. Maintenant, c’est ancré en moi. J’aurais évidemment aimé que ce soit différent. Est-ce que si j’avais marqué à ce moment-là, on aurait gagné ? Je n’en sais rien. Est-ce que si derrière, on ne fait pas non plus cette petite erreur, cela n’aurait-il pas été différent non plus ? Personne ne le sait, personne ne le saura. »

«Avec le recul, je me dis surtout que ça a changé la suite de mon aventure à Marseille»