EXCLU – JO 2024 : Il voit déjà une premier médaille pour la France

Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et la natation pourrait être la discipline dans laquelle les athlètes français ramèneront le plus de médailles. Chez les femmes, Charlotte Bonnet et Marie Wattel pourraient monter sur les podiums, c'est en tout le pronostic du vice-champion olympique du relais 4x100m en 2008, Frédérick Bousquet.

Depuis plus d'une semaine, le10sport.com vous propose en exclusivité l'entretien que nous a accordé le vice-champion olympique du relais 4x100m de natation : Frédérick Bousquet. L'un des nageurs les plus titrés de l'histoire de la natation donne son avis aiguisé sur la génération bleue qui disputera les Jeux olympiques de Paris 2024. Après Léon Marchand et Florent Manaudou, il évoque les chances de médailles chez les femmes.

Charlotte Bonnet, médaillée olympique à Paris ?

En exclusivité pour le10sport.com , le vice-champion olympique du relais 4x100m de natation lors des Jeux olympiques de Pékin, Frédérick Bousquet, livre son avis sur les chances de médailles de Charlotte Bonnet : « Chez les femmes, Charlotte Bonnet est train de tenter 4x100m 4 nages. Je vois qu’à chacune de ses sorties, elle progresse. Elle est en plein apprentissage tout en se servant de son expérience d’athlète de haut niveau. Ça réunit tous les éléments pour avoir une médaille à la fin. Et puis il y aura le facteur des Jeux à la maison qui aura dans 90% des cas, un effet positif. »

«Wattel, sur le 100m papillon, clairement»