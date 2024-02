JO 2024 : Teddy Riner choque un plateau TV, le gouvernement Macron lui répond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quelques mois des Jeux Olympique de Paris 2024 (26 juillet - 11 août), Teddy Riner a partagé sa frustration concernant le nombre de places qui lui étaient allouées pour sa journée de compétition, expliquant devoir se « battre tous les jours ». Une intervention qui n’a pas échappé à Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques répondant au triple champion français.

Le grand rendez-vous approche pour Teddy Riner. Doublé médaillé d’or en simple, le Français de 34 ans rêve d’une victoire à domicile après ses sacres à Londres en 2012 puis à Rio quatre ans plus tard. Un tel succès le ferait entrer un peu plus dans l’histoire du judo puisqu’il lui permettrait d’égaler le seul judoka médaillé d’or olympique à trois reprises, Tadahiro Nomura. Logiquement, Teddy Riner souhaite être accompagné de ses proches pour l'aider à réaliser cet exploit, mais à en croire ses propos, il n’est pas simple, même pour lui, d’obtenir des billets pour les JO de Paris.

« J’ai le droit à deux places »

Invité de l’émission « Quelle Époque ! » diffusé samedi soir sur France 2 , Teddy Riner a assuré qu’il était « en train de [se] battre tous les jours pour choper des places », au plus grand étonnement des personnes présentes sur le plateau. « Allez, on est trash ? OK. Le champion que je suis, avec tout ce que j’ai ramené à la Fédération, j’ai le droit à deux places (pour sa journée de compétition, le vendredi 2 août). Mais j’aime ma Fédération, j’aime mon sport ! (rires) ». Une annonce qui a créé la stupéfaction compte tenu de la notoriété de Teddy Riner. « Le scandale , a notamment lâché Léa Salamé. Mais ce n’est pas possible ça ».

Ne t’inquiète pas @teddyriner, tu auras bien 6 places pour ton entourage, pour chacune de tes sessions !✅ @Sports_gouv offre à tous les athlètes 🇫🇷, avec @franceolympique, 4 places à chaque athlète pour chacune des sessions où il/elle est en lice. Pour l'Etat, c'est un effort… https://t.co/uy85hcW9KL — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) February 25, 2024

« Ne t’inquiète pas Teddy Riner, tu auras bien six places »