Rugby : Incroyable, Antoine Dupont a encore frappé !

Axel Cornic

En pleine tournée américaine, Antoine Dupont s’est arrêté à Los Angeles ce week-end pour l’étape des HSBC Sevens Series. Et la star française a encore fait des siennes, puisqu’il semble devenir de plus en plus l’arme fatale de France 7 sur la route des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après le Canada, Antoine Dupont part à la conquête des Etats-Unis ! Ce vendredi, l’étape de Los Angeles a débuté et France 7 s’en sort plutôt pas mal pour le moment, avec deux victoires en deux matchs. Une situation assez étrange, quand on sait que le XV de France traverse une situation très compliquée...

« La présence d'Antoine nous pousse à donner le meilleur »

Face au Canada (24-7), Dupont a déjà montré de très belles choses, au point d’impressionner ses nouveaux coéquipiers. « La présence d'Antoine nous pousse à donner le meilleur pour être à son niveau. Il a déjà montré le week-end dernier ce qu'il savait faire et tant mieux si cela peut tous nous pousser vers le haut comme ça » a expliqué William Iraguha, l’un de piliers de ce projet France 7.

Après le Canada, Dupont dompte les Etats-Unis

Et cela ne s’est pas arrêté, puisque lors de la deuxième rencontre de poule à Los Angeles, la France a encore une fois pu compter sur un Antoine Dupont de très haut niveau. L’ancien capitaine du XV de France a notamment été l’auteur d’une diagonale au pied pour Nelson Epée, son coéquipier avec le Stade Toulousain, pour parachever cette deuxième victoire en deux matchs. Place désormais aux Fiji, l’os de cette phase de poule, avec une rencontre programmée aux alentours de 23h22.