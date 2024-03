Rugby : Voilà le modèle à suivre pour Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Antoine Dupont a un grand objectif pour cette année 2024. Le demi de mêlée souhaite participer aux Jeux Olympiques de Paris, avec l'équipe de France de rugby à sept. Le joueur du Stade Toulousain est plutôt un adepte du rugby à quinze normalement, mais des exemples ont déjà prouvé qu'il était possible d'être performant dans les deux catégories, et de décrocher une médaille notamment.

Dans quelques mois se tiendront les Jeux Olympiques de Paris. Un évènement qui fait rêver tout le monde, à commencer par les sportifs eux-mêmes. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé par exemple, qui souhaite être présent lors de ce rendez-vous, mais il devra prendre cette décision en adéquation avec son futur club, qui devrait vraisemblablement être le Real Madrid. D'autres grandes stars du sport français ont déjà coché ce rendez-vous, à l'instar d'Antoine Dupont.

Dupont veut participer aux JO avec l'équipe de France de rugby à sept

Qui dit évènement exceptionnel, dit décision exceptionnelle. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, Antoine Dupont a annoncé se mettre en retrait de l'équipe de France de rugby à quinze. Le demi de mêlée décidait alors de faire une pause avec le XV de France, pour intégrer l'équipe de France de rugby à sept. Le but est donc de participer aux Jeux Olympiques de Paris, car le rugby se joue à sept durant cet évènement. Antoine Dupont a commencé sa mue, et cela se passe plutôt bien. Le joueur du Stade Toulousain a participé à son premier tournoi à Vancouver, et il est reparti avec la médaille de bronze.

Rugby : Dupont lâche le XV de France, c'est déjà un carton ! https://t.co/ItBz6FOSjU pic.twitter.com/ARSNwMDIWq — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Certains joueurs ont brillé au rugby à quinze, et à sept

Même si les tournois avant les JO sont importants, une médaille à Paris aurait plus d'importance pour Antoine Dupont, et cela validerait son choix fort. Avant lui, d'autres joueurs avaient déjà décidé de tenter une aventure dans le quinze en venant du sept, ou inversement. L'exemple le plus parlant est peut-être celui de Josua Tuisova. En 2016 il évoluait avec le RC Toulon, et la même année il a décroché l'or avec l'équipe fidjienne de rugby à sept, aux Jeux Olympiques de Rio. Cheslin Kolbe est aussi un exemple criant de réussite dans les deux catégories. Le Sud Africain a commencé par le rugby à sept, et il a remporté la médaille de bronze aux JO de Rio. Par la suite a intégré l'équipe sud-africaine de rugby à quinze, et il a gagné deux coupes du monde consécutivement, en 2019, et en 2023. Pour ce qui est des Français, plusieurs joueurs ont déjà fait ce genre de transition. On peut citer par exemple Gabin Villière, Jean-Pascal Barraque, ou bien Virimi Vakatawa, mais ils n'ont jamais réussi à ramener une médaille aux JO.