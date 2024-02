Rugby : Antoine Dupont dévoile son secret

Axel Cornic

Le week-end dernier sur l’étape de Vancouver, Antoine Dupont a fait ses grands débuts dans les HSBC Sevens Series, avec une médaille de bronze derrière l’Argentine et la Nouvelle-Zélande. La nouveau numéro 25 de France 7 a déjà impressionné, avec notamment un essai décisif en quart de finale face à l’Irlande (12-5).

Pendant que ses anciens coéquipiers du XV de France rencontre quelques difficultés dans le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a changé de continent pour s’adonner au 7. Du 23 eu 25 février dernier a en effet eu lieu l’étape de Vancouver des HSBC Sevens Series, première apparition de la star française dans la discipline qui devrait le mener jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

XV de France - Afrique du Sud : Le clan Galthié crie au scandale https://t.co/1ZhuD7pDbo pic.twitter.com/rLPwnjsC3w — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Dupont cartonne déjà à 7

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a pas vraiment eu de temps d’adaptation, même si Dupont a souvent démarré les matchs sur le banc. Dès sa deuxième rencontre face à l’Australie il a en effet marqué son premier essai, avant de récidiver pour qualifier les Bleus en demi-finale, perdue face à la Nouvelle-Zélande. Mais l’ancien capitaine du XV de France a surtout été la cible de toutes les attentions, puisqu’il était partout à Vancouver et tous ses faits et gestes étaient épiés.

Pourquoi le numéro 25 ?

Ainsi, son choix de porter le numéro 25 a donné lieu à divers débats, tout le monde y cherchant une signification. Certains ont notamment expliqué que c’était en lien avec le numéro 52, soit le nombre de ses sélections avec le XV de France. Une sorte de message de soutien caché alors que ses anciens coéquipiers traversent une période délicate au Tournoi des 6 Nations. Pour France Télévision , Antoine Dupont a finalement dévoilé son secret !

« J’ai essayé de calculer un peu une symbolique »